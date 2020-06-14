3 قرارات حكومية بشأن عودة السياحة والطيران أول يوليو

أسفر المؤتمر الصحفي لوزراء السياحة والطيران والدولة للإعلام عن الإعلان عن 3 قرارات وهي استئناف حركة السياحة والطيران أول يوليو القادم في ثلاث محافظات فقط (جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح)، وإلغاء التأشيرات السياحية من 1/7 حتى 30/10 في المحافظات السياحية الثلاث، وتطبيق الضوابط والإجراءات الإحترازية على جميع العاملين بالمطارات والمنشأت الفندقية.

وقد عقد وزراء السياحة والطيران ووزير الدولة للإعلام مؤتمراً صحفياً بمقر وزارة الدولة للإعلام وذلك للإعلان عن الإجراءات الخاصة لعودة النشاط السياحي وحركة الطيران وفقاً للضوابط والإجراءات الإحترازية التي سيتم تطبيقها بمجرد فتح باب السياحة والطيران.

وقال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أن لجنة الأزمة بمجلس الوزراء اتخذت عدد من القرارات في اجتماعها الخميس الماضي منها عودة السياحة والطيران أول يوليو القادم ، حيث وجدت من الضروري توضيح الضوابط والإجراءات الإحترازية التي سيتم اتخاذها على المصريين والأجانب المستفيدين بحركة الطيران وعودة السياحة.

وأوضح محمد منار - وزير الطيران أنه تزامناً مع قرار رئيس مجلس الوزراءتم الإعلان عن عودة الحركة الجوية المنتظمة وبصورة تدريجية مع الدول التي أعلنت فتح أجوائها مرة أخرى أمام حركة الطيران.

وأشار أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والضوابط في المطارات المختلفة من تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة وإرتداء الركاب وطاقم الطائرة للكمامات إجبارياً ، مع التزام جميع العاملين بالمطارات بقواعد السلامة الصحية.

مشيراً إلى حظر توزيع أي مطبوعات على الطائرة مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عناني وزير السياحة أنه سيتم استئناف حركة السياحة الداخلية في ثلاث محافظات فقط هي (جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح) والتي تشهد أقل معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الفتح تدريجياً ولحين إشعار أخر.

وأشار أن تم وضع الضوابط والإجراءات الإحترازية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.وأكد عناني أن قدوم السياحة الخارجية ليس قرار مصر فقط وإنما مرتبط أيضاً بالدولة المصدرة للسياحة ، وقد استعرض الضوابط والإجراءات التي ستطبقها المنشأة الفندقية.وحول ضوابط زيارة المواقع الأثرية والمتاحف عدم تجاوز الفوج السياحي عن 25 فرد لحين إشعار أخر ، وتم وضع برامج تحفيزية لمنظمي الرحلات حيث قامت الدولة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة لتنشيط السياحة منها إلغاء التأشيرات السياحية من 1/7 حتى 30/10 في المحافظات السياحية الثلاث.وقد تم تخصيص رقم 19654 لإستقبال استفسارات السائحين.

وفي نهاية اللقاء قدم وزير الطيران الشكر للقيادة السياسية لمساندتها لقطاع الطيران المدني خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.وذكر وزير السياحة أن الوزارة بصدد إصدار فيلم ترويجي للسياحة بالتنسيق مع الاتحاد العام للمستثمرين.وأكد وزير الدولة للإعلام أن الهدف الرئيسي من وضع هذه الخطط مع الوزرات المعنية التي قامت بالفتح التدريجي هو الحفاظ على صحة المواطنيين والسائحين على السواء مشيراً إلى أن جميع الإجراءات التي تمت فيما يتعلق بالسياحة بالمحافظات التي سيسمح فيها عودة السياحة هي الأكثر أماناً حتى هذه اللحظة.