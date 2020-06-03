هيكل: كنت الموظف الوحيد في وزارة الإعلام لمدة شهرين بعد تعييني في 2019

قارن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن الفترة الذي تولى فيها وزارة الإعلام في 2011 وبين الفترة الحالية، فذكر أنه تولى وزارة الإعلام الفترة الحالية يوم 22 ديسمبر 2019، رغم وجود بعض الآراء الموافقة على عودة الوزارة والآراء الرافضة لذلك، "الحقيقة أنا كنت موجود في الوزارة في 2011 في عز الهيصة ووجع القلب اللي كان موجود ساعتها، عاوز أقولك إن الأول كان أسهل في 2011 بالنسبة لي".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي تامر آمين، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، أنه عندما تولى وزارة الإعلام في 2011 كان هناك بالفعل وزارة للإعلام بدولابها الكامل، "حلفت اليمين ساعتها ودخلت مكتب الوزارة وّدورت ومشيت على طول في العمل، رغم الظروف السيئة اللي كانت موجودة أيامها، بس ساعتها كان فيه كيان اسمه وزارة الإعلام".

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أنه عندما تم تعيينه في 22 ديسمبر 2019 وزير الدولة للإعلام ظل في الوزارة شهرين من ديسمبر لـ فبراير من العام الحالي الموظف الوحيد في وزارة الإعلام، "أنا كنت الموظف الوحيد في وزارة الإعلام لمدة شهرين، لأن كل الموظفين التابعين للوزارة كانوا انتقلوا للمجلس الأعلى للإعلام بعد إلغاء الوزارة".