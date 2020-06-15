حظك اليوم الإثنين 15-6-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخصية اجتماعية، كما أنه يفضل قضاء وقته مع أصدقاءه وعائلته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وقد يضع على عاتقك مسئوليات ثقيلة وعليك أن تسترخي وتنظم وقتك وتحدد أولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تراجع نفسك قبل كل قول كي لا تجرح من تحب أو شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.