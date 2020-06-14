فيديو.. "منار": فتح الطيران المدني سيكون للتجاري والسياحي

قال محمد منار، وزير الطيران المدني، إن كافة المطارات جاهزة لاستقبال الرحلات من 1/7 المقبل، مشيرا إلى أن المطارات تستقبل الرحلات التجارية لجميع بلاد العالم، والطيران السياحي والجروبات السياحية ستعمل في أماكن محددة، والفتح سيكون أمام البلاد التي فتحت الطيران بالفعل ولكن البلاد التي مازالت تغلق طيرانها سيبقى الوضع على ماهو عليه بالنسبة لها حتى تقرر الفتح.

وأضاف منار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن في الفترة الماضية تمت صيانة ورفع كفاءة البنية التحتية للمطارات للوصول للجاهزية التامة بعد الفتح، وبدأت المنظمات العالمية طلب وضع العلامات الأرضية للتباعد الاجتماعي ومطاراتنا كانت سباقة في وضعها في جميع المراحل التي سيمر بها الراكب بالمطار.

وشدد منار على أنه تم وضع الاجراءات الاحترازية العالمية بالنسبة للراكب على الطائرة من الكمامات والتباعد ومنع الوجبات الساخنة ولن يتم توزيع الجرائد والمجلات على الركاب.

وأكد منار، أنه مطمئن للفتح وأي مرفق في العالم في حال العودة بعد توقفه سيكون له سلبيات ولكن العودة تدريجية ولن يكون هناك سلبيات، والفترة الماضية شهدت تناغم كبير من الحكومة للعمل على مواجهة الأزمة.