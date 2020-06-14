"الأعلى للإعلام" يلزم الأهلي والزمالك بإزالة المحتوى المخالف

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الزام كل من ناديي الأهلي والزمالك بازالة المحتوي المخالف، كما قرر استمرار لجان الرصد في متابعة ما يصدر عن صحف وقنوات ومواقع الناديين.

وأضاف المجلس في بيان جديد، إلحاقا ببيان سابق أكد فيه تعهد الناديين بوقف التراشق، أنه في حالة المخالفة مرة أخرى فإن إلغاء تراخيص الوسائل المخالفة سيكون هو السبيل لمواجهة محاولة إثارة الفتنة وعدم الالتزام بالقيم والاخلاقيات والمهنية.

وقد مثل اليوم بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلو ناديي الاهلي والزمالك للتحقيق عبر جلستين استغرقتا خمس ساعات، وقد تعهد الناديان خلال التحقيقات بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الاعلامية الصادرة عن المجلس فيما يتم تقديمه من محتوي عبر صحف وقنوات ومواقع الناديين.

وأعرب الطرفان، بحسب بيان الأعلى للإعلام، عن احترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره وتعهدا بالالتزام الفوري بوقف اي تجاوزات اعتبارا من اليوم.

وتابع: وإذ يؤكد المجلس حرصه علي تأدية دوره وتمسكه بالقيم والأخلاق وامعايير المهنية والاكواد الاعلامية فان المجلس قد قرر إلزام كل من الناديين بإزالة المحتوى المخالف وقرر استمرار لجان الرصد في متابعة مايصدر عن صحف وقنوات ومواقع الناديين وفي حالة المخالفة مرة اخري فان الغاء تراخيص الوسائل المخالفة سيكون هو السبيل لمواجهة محاولة اثارة الفتنة وعدم الالتزام بالقيم والاخلاقيات والمهنية.