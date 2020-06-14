"الأعلى للإعلام" يحقق في التراشق بين قنوات وصحف الأهلي والزمالك اليوم

تعقد اليوم لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، يتضمن جلسة للتحقيق في الشكاوى الواردة من رئيسي مجلس إدارة النادى الأهلى والزمالك لوقف التراشق بين قناتي الناديين.

ومن المقرر أن تستمع اللجنة خلال جلستها إيضاحات كل من الممثل القانوني لقناتى الأهلى والزمالك، ومن المقرر أن تطلب اللجنة خلال اجتماعها، أيضا مثول رئيسى تحرير جريدة الأهلي والزمالك "لوجود مخالفات جسيمة في الجريدتين تتطلب إجراء تحقيق حولها" بحسب تصريح مصدر مسئول.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لـ"الوطن"، إنه إذا استمرت حالة التراشق والمخالفات في كلا القناتين فإن المجلس سيقرر وقف البرامج المخالفة سواء قناتي الأهلي والزمالك أو غيرها من القنوات.

كان المجلس أكد أنه بصدد اتخاذ إجراءات رادعة بشكل فوري ضد أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يُخالف المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو كود الصحافة والإعلام الرياضي، وسيكون من بين هذه الإجراءات وبشكل فوري منع بث المواد أو البرامج المخالفة وكذلك حجب المواقع الإلكترونية المخالفة.

وأهاب المجلس، في بيان سابق الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية، بالحفاظ على القيم وأصول المهنة وأخلاقياتها فيما يبث من محتوى، وعدم بث أي مواد إعلامية من شأنها التحريض على إثارة الفتنة أو الاحتقان بين جماهير الرياضة في مصر أو الإضرار بالمجتمع.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يتابع حالة الشحن والتراشق اللفظي بين الناديين الأهلي والزمالك عبر قناتيهما الفضائيتين والتي زادت حدتها، خلال الساعات الماضية، وانتقالها إلى جمهور الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المجلس أنه تلقى عدة شكاوى من رئيسي مجلس إدارة الناديين بشأن ما جرى بثه على قناتي الناديين الفضائيتين، وقرر المجلس فتح تحقيق في تلك الشكاوى واستدعاء الممثل القانوني لكل من القناتين لسماع إيضاحاتهما، الأحد المقبل، في مقر المجلس.