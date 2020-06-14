وزير الطيران المدني: إجلاء 30 ألف مصري من الخارج الفترة الماضية

قال محمد منار وزير الطيران المدني إن مصر استعادت 30 ألف مصري من الخارج خلال الفترة المقبلة ولا يوجد مصري طلب العودة لمصر وتم التقاعس عنه، والحكومة أخذت توجيهات من القيادة السياسية بأن أي مصري يطلب العودة يعود على الفور.

وأضاف منار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببررنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه يتم إجلاء المصريين الراغبين العودة من قطر ولكن يتم إجلاؤهم من عمان ومسقط بعد الاتفاق مع شركة وسيطة لنقلهم من الدوحة.

وتابع منار أنه هناك تعليمات من وزيرة الصحة والسكان بأن السائحين القادمين من دول متفشي بها كورونا يجب أن يحملوا شهادة pcr صالحة لمدة 48 ساعة، ولكن الدول التي يكون الوضع الوبائي طبيعي يكفي قياس درجات الحرارة وتم تزويد المطارات ببوابات حرارية.

واستكمل منار أن المصريين الراغبين في العودة من العراق يتواصلوا مع وزارة الهجرة ويتم التنسيق لعودتهم فورا، وهناك رحلات جاءت بالفعل من العراق.