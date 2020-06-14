تعرف على قيمة وتفاصيل مسابقات المجلس الأعلى للثقاقة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن أسماء الفائزين في 6 مسابقات للعام 2019/2020، التى تنظمها إدارة المسابقات برئاسة ماجدة الرفاعى ورجب الصاوي، مدير عام المسابقات والجوائز التابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية برئاسة الدكتور شريف عوض. ونستعرض أسماء الفائزين فى السطور التالية:

مسابقة "التأليف المسرحى" وتستمد أهميتها من أهمية المسرح نفسه؛ فهو يعد المدرسة الحقيقية والفاعلة فى المجتمعات الإنسانية، كما أن النص المسرحى المكتوب بعناية ودقة درامية هو الأساس الذى يبنى عليه أى عرض مسرحي ناجح، وقد حققت هذه المسابقة هدفها في اكتشاف بعض الموهبين في هذا المجال الأدبى المهم.

* فاز بالجائزة الأولى وقدرها 25000 جنيه إبراهيم الحسينى على محمد.

* فاز بالجائزة الثانية وقدرها: 15000 جنيه كلاً من:

1. آمال محمد محمد الميرغنى (مناصفة).

2. هدى سعيد أحمد سعيد (مناصفة).

* فاز بالجائزة الثالثة وقدرها: 10000 جنيه مؤمن محمد محمد على مؤمن.

وفيما يخص مسابقة "فن الكاريكاتير" ، الذى يُعد فنًا مصريًا أصيلًا وعريقًا؛ حيث عرفه قدماء المصريين وأبدعوا فيه منذ أن بدأوا حضارتهم، وقد ورث أحفادهم تلك البراعة وخفة الظل والقدرة على التصوير والإتيان بالمفارقات المثيرة والمضحكة فى رسومهم، والفائزون فى هذه المسابقة هم بحق ورثة هذا الفن الذى يسعى دائمًا إلى رسم البسمة على شفاهنا.

* فازت بالجائزة الأولى وقدرها 25000 جنيه رحاب أحمد فوزي ياسين .

* فازت بالجائزة الثانية وقدرها 15000 جنيه مروة إبراهيم عبد الوهاب سلامة.

* فاز بالجائزة الثالثة وقدرها 10000 جنيه محمد سعيد فوزى محمد الجاويش.

أما مسابقة " الصناعات الإبداعية والتنمية الثقافية "؛ فقد أقيمت تشجيعًا واكتشافًا للمواهب في هذا المجال الذى تتميز به مصر؛ فالصناعات الإبداعية اليدوية تُعبر تعبيرًا صادقًا عن هويتنا وخصوصيتنا وتميزنا عن باقي شعوب العالم، كما إنه على المستوى الاقتصادى تمتلك هذه الصناعات دائمًا سوقها الرائج لدى الآخر الأجنبى الذى يبحث عن شئ يفقده ويريد اقتناءه مما يعود بالنفع على مصرنا الحبيبة.

* الجائزة الأولى وقدرها 25000 جنيه مناصفة بين كلًا من:

1. ضياء الدين عبد الدايم عمر داود.

2. مدحت شعبان عباس عبد الحى.

* الجائزة الثانية وقدرها 15000 جنيه مناصفة بين كلًا من:

1. نجوى محمد أحمد حماد.

2. عبد الناصر شحات يونس أحمد.

* الجائزة الثالثة وقدرها 10000 جنيه مناصفة بين كلًا من:

1. حنفى محمود عبد الفتاح حسان.

2. محمد فوزى السيد محمد.

فيما جاءت مسابقة "المشروعات القومية وتنمية المناطق النائية"، استجابة لاهتمام الدولة المصرية بالمشروعات القومية الكبرى، وحرصها على تنفيذ العدالة الاجتماعية فى شتى ربوع مصر، وأثرها فى تنمية المناطق النائية وتحسين مستواها على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى مما يساهم مساهمة كبيرة فى النهوض بتلك المناطق تحقيقًا للعدالة التى تتبناها الدولة فى خطتها في رؤية مصر 2030.

* فاز بالجائزة الأولى وقدرها 25000 جنيه عبد المعبود محمد عبد الرسول عبد اللطيف.

* فاز بالجائزة الثانية وقدرها 15000 جنيه سارة أحمد أنور أحمد.

* فاز بالجائزة الثالثة وقدرها 10000 جنيه حسام ثابت صدقى قابيل.

ختامًا أتت مسابقة "الإعلام وتعزيز الولاء والانتماء"، تأكيدًا على الدور المحورى والمهم الذى تؤديه وسائل الإعلام بأنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة، وكذلك تأثير القوى الناعمة على تشكيل وصياغة الوجدان وتعزيز قيم الولاء والانتماء، وقد استطاع المتسابقون الموهوبون بالتركيز على مواطن الجمال والنواحى الإيجابية في وطننا العزيز مما حقق الهدف المرجو من المسابقة.

* فاز بالجائزة الأولى وقدرها 25000 جنيه عيسى جاد الكريم عيسى مراد.

* فاز بالجائزة الثانية وقدرها 15000 جنيه نجلاء فتحى مصطفى أحمد محمد.

* فاز بالجائزة الثالثة وقدرها 10000 جنيه سلطان خلف الله محمد دياب.