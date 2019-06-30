قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن تتخيل أن تخرج ضدها أعداد كبيرة من المواطنين للتظاهر، وأن تستمر التظاهرات ضدهم لفترة قليلة، بسبب ما كانوا يعتقدون أنه "قصر نفس الشعب المصري".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، اليوم، أنه حضر لقاءً مع السفيرة الأمريكية السابقة في مصر آن باترسون، مشيرًا إلى أن حديثها كان صريحًا ووقحًا: "قالت الناس دي هتقعد 100 سنة".

وتابع: "الإخوان كانوا يراهنون على الموقف الأمريكي، كما راهنوا على أن القوات المسلحة لن تتدخل لصالح الشعب المصري".