بدء تسليم 27 عمارة بـ"سكن مصر" في دمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، تسليم ٢٧ عمارة سكنية، بمشروع "سكن مصر" غرب جامعة دمياط بمدينة دمياط الجديدة، وذلك ابتداء من اليوم الأحد، حتى الاثنين 10 أغسطس المقبل.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع، وأنه على أصحاب الوحدات المذكورة التوجه لبنك "التعمير والإسكان" فرع " دمياط الجديدة "، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز "بخطاب البنك" الموجه للجهاز لتسليم الوحدة، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.