فيديو.. وزير الزراعة: تحويل 400 ألف فدان للري الحديث هذا العام

قال السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي إن هناك نماذج خاصة بتطوير نظم الري ويجب على الإعلام الترويج لها والإشارة لتلك النماذج، شارحا أنه الدولة تعمل على تغيير الثقافة بالزراعة ويجب اللجوء للزراعات التجمعية ويجب التطوير وإيجاد الأليات المناسبة.

وشرح القصير أن الزراعات التجمعية تمكن المزارعين من العمل مع بعضهم البعض، وتقلل التكلفة وتمكنهم من رفع الإنتاجية وتستخدم الميكنة الزراعية، موضحا أن الري بالغمر أحيانا تضر بالنباتات على عكس الري بالتنقيط.

وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببررنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن وزارة الزراعة بدأت خطة مع وزارة الري، وهناك 400 ألف فدان سيتحولو للري الحديث هذا العام، والبساتين التي تصل لمليون فدان في الوادي القديم وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بالإسراع في وضع خطة تشترك بها الوزارات والبنوك والجهات، وخصوصا وأن الوقت لم يعد بصالحنا.

وتابع القصير أن أراضي شرق العوينات وتوشكى يتم ريها بآليات الري الحديث ولا يوجد ري بالغمر، مشيرا إلى أن تطوير الري الحديث مشروع تشترك به وزارة الزراعة والري والكهرباء، وهناك توجيهات من الرئيس بتؤشيد الري وزيادة الرقعة الزراعية وإستخدام مياه الصرف الصحي المعالج.

وأوضح القصير أن محطتي سرابيوم والمحسمة ومحطة مصرف بحر البقر التي ستكون أكبر محطة معالجة مياه في الشرق الأوسط هناك نهضة زراعية شاملة بدعم الحكومة والرئيس في ظل عمل تكاملي بين الوزراء.