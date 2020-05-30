وزير الزراعة يوجه بنقل تجربة زراعة الذرة للفلاح

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، نقل تجربة زراعة وإنتاج الذرة الصفراء وغيرها من الأنواع الجديدة التي جرى زراعتها بمركز البحوث الزراعية بسخا في محافظة كفر الشيخ للفلاح، لأهميتها في النهوض بالإنتاج الداجني.

فيما طالب اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بتعاقد أصحاب مصانع الأعلاف بالمنطقة الصناعية بمطوبس، مع الوزارة لشرء الذرة الذي يستخدم في إنتاج الأعلاف.

فيما أشاد الوزير بجهود العلماء والباحثين بمركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الجودة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.