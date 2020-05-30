وزير الزراعة : الرئيس السيسي كلف بتشجيع الشباب على العمل الحر

واصل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، زيارته إلى محافظة كفر الشيخ، حيث تفقد ثلاجة حفظ التقاوي، ومحطة الغربلة، فضلا عن مجمع محاصيل سخا، ومركز التلقيح الاصطناعي بسخا، وكذلك محطة إنتاج البيض ومصنع الأعلاف التابع للإصلاح الزراعي.

وقال القصير، إنه انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنشر فكر العمل الحر لدى الشباب فإن وزارة الزراعة تدعو شباب مصر للاستفادة من القروض التي يقدمها البنك المركزي للأنشطة الزراعية والحيوانية بفائدة ميسرة، لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة ومراكز تجميع الألبان والمشروع القومي للبتلو، والوزارة تقدم لها الخبرة والتدريب اللازم وأيضا الرعاية البيطرية.

وأضاف القصير، أن الهدف من الجولات الميدانية هو متابعة كافة الأنشطة الزراعية والحيوانية على الطبيعة ودعم القيادات وإعطائهم ثقة ومشاركتهم في نجاحهم، وأيضا إعادة تقييم الأصول وحسن استغلالها، بالإضافة إلى معالجة أي سلبيات وحل المشاكل على أرض الواقع.

وأضاف أن جميع قطاعات الوزارة تعمل بكفاءة عالية لتوفير الغذاء للمواطنين، مشيرا إلى أهمية التعاون مع جامعة كفر الشيخ في مجال البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع الزراعة في المحافظة.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على زيادة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين السلالات والأصناف لتحقيق أعلى إنتاجية تسهم في الحد من الفجوة الغذائية، وأيضا استمرار تقديم الدعم والخدمات للفلاح والتوسع الزراعي الأفقي والرأسي وزيادة مراكز التلقيح الصناعي والخدمات الزراعية المميكنة، والإرشاد والاهتمام بالاستثمار الزراعي ودعم الصادرات من أجل دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

من ناحيته، أكد اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الزراعة، معلنا تشكيل لجنة مشتركة لإنهاء كافة الموضوعات المعلقة بين الوزارة والمحافظة.

وأضاف نور الدين، أن كفر الشيخ محافظة زراعية بالدرجة الأساسية، حيث تسهم بنسبة كبيرة في الإنتاج الزراعي والحيواني وأيضا الثروة السمكية.

وناشد نور الدين، شباب المحافظة الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها وزارة الزراعة وقروض البنك المركزي الميسرة بإقامة مشروعات إنتاجية تسهم في زيادة الإنتاج وحل مشاكل البطالة.

فيما أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الوزارة تعمل حاليا على رفع كفاءة جميع مزارع الإنتاج الحيواني وتحويل مزراع الدواجن من النظام المفتوح إلى المغلق من أجل تنمية وزيادة الثروة الحيوانية والداجنة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم وفائض للتصدير من الدواجن، مشيرا إلى أهمية قرار وزير الزراعة الذي يلزم أصحاب المزراع بالاستعانة بطبيب بيطري كشرط من شروط الترخيص، مما يساعد المربين على زيادة الإنتاج وأيضا توفير فرص عمل للأطباء البيطريين.