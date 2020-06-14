رئيس الجامعة المصرية اليابانية: مشروع لاستخدام "اللعاب" في فحص كورونا

قال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إنَّ الجامعة تعمل على مشروع تشخيص المصابين بفيروس كورونا بالأجسام المضادة عبر تقنية قديمة بالاشتراك مع وزارة الصحة، مبينًا أنَّ التصنيع محليًا خاصة أن الإمكانيات موجودة في مصر، موضحًا أنَّ التقنية ستعتمد على "لعاب الشخص المراد فحصه".

وأضاف "الجوهري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "التجارب التأكّيدية ستسهل علينا كثيرًا في اكتشاف الحالات، ولن نستوردها وأتمنى أن ينجح هذا الأمر"، متابعًا: "سندخل في مرحلة المقارنة مع حالات مؤكّدة، حتى نستطيع ما إذا كنا سنستطيع الاعتماد على المنتج أم لا؟".