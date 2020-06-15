استرداد 169 فدانا في قنا وتنفيذ 50 قرار إزالة في الإسماعيلية

واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها الموسعة، أمس، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق مع مديريتى الأمن والزراعة، أسفرت عن استرداد مساحات واسعة من أملاك الدولة وهدم المبانى المخالفة وإحالة أصحابها للنيابات العسكرية.

فى الإسماعيلية، شنّت الوحدة المحلية بالقنطرة غرب حملة مكبّرة، أسفرت عن تنفيذ 50 حالة تعدٍّ على مساحة 5670 متراً بقرية «البياضية»، وقال كرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إن الحملة شاركت فيها قوات الأمن، بحضور اللواء منصور لاشين، مساعد مدير الأمن، والعميد ياسر ياسين، مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، ومسئولى حماية أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالإدارة الزراعية.

وأعلن المهندس عمر عبدالباقى، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بمحافظة قنا، أن الحملات نجحت فى إزالة 22 حالة تعدٍّ على أراضى أملاك الدولة بمراكز فرشوط ونجع حمادى وقنا بمساحة 1893 متراً مربعاً، وإزالة 114 حالة تعدٍّ بالبناء على الأراضى الزراعية بكافة مراكز المحافظة على مساحة 5 أفدنة و14 قيراطاً و4 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 79 بناء عشوائياً بكافة مراكز المحافظة بمساحة 10784 متراً مربعاً، وأضاف أن إجمالى ما تمت إزالته حتى الآن بلغ 624 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بمساحة 169 فداناً، و2482 بناء مخالفاً على الأراضى الزراعية بمساحة 115 فداناً.

من جهة أخرى، نجا سائق حفار تابع للوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها من الموت أثناء تنفيذ حملة إزالة لمبنى مخالف مكون من ٧ أدوار بمدينة بنها، حيث سقط حطام المبنى على مقدمة الحفار.