منها قطع المرافق.. موقف الرافضين للتصالح في مخالفات البناء القديمة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة دعت المواطنين ممن لهم مخالفات قديمة، ولهم حق التصالح إلى الإسراع في التصالح في تلك المخالفات حتى لا يتعرضون إلى إجراءات صعبة، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أن أي مواطن له حق التصالح في مخالفات قديمة سيجرى إلزام المالك بطلاء واجهات تلك العقارات طبقًا لرؤية كل حي أو مدينة، مشيرا إلى أنه عند عدم رغبة المالك في التصالح بتلك الحالة سيجرى قطع المرافق من الكهرباء ومياه الشرب، مع بدء إزالة المباني المخالفة دون الانتظار للدراسات الأمنية وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة في حالة وجود شاغلين للمبنى.

وأشار إلى أن الدولة تتعامل بكل حسم مع أي مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء دون ترخيص أو وجود تجاوز في ارتفاع المباني عن عدد الأدوار الموجودة في الرخصة أو مخالفة خط التنظيم "بناء على أرض غير مخصصة للبناء" أو مخالفة في ترخيص البناء والرسم الكروكي والهندسي للمبنى أو عدم وجود جراجات، مؤكدا عدم السماح بأي مخالفة جديدة بأي محافظة والحفاظ على حقوق الدولة كاملة، إضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة والنسق الحضاري خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية.