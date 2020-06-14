"منقطع عن العمل".. عقوبات من يتخلف عن ندب الثانوية العامة من المعلمين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المعلم الذي سيتخلف عن أعمال الامتحانات دون عذر مقبول، يعتبر منقطعا عن العمل، وتطبق عليه الأحكام القانونية فيما يختص بأجره، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية، ولن يسمح له بالتوقيع بدفاتر الحضور إلا اذا قدم الإفادة من لجنة الإدارة المختصة بالموافقة على العودة لعمله الأصلي.

وأضافت الوزارة أن من يتخلف عن الندب سوف يتم تخفيض الدرجات المخصصة لعنصري الانضباط ومدى تحمل المسئولية في بند السلوك والشخصية بالتقرير السنوي وما يترتب على ذلك بالنسبة لكادر المعلمين.

وأكدت الوزارة، عدم الموافقة للعاملين في مدارس الوزارة بالإجازة إلا بعد الحصول على إقرار من رئيس العمل المختص بأن العامل قد أنهى جميع أعمال الامتحانات التي كلف بها، على أن يتم قبول اعتذار المرضى بتقرير القومسيون الطبي بالمحافظة التابع لها المنتدب.