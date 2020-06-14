القصير: 14 مزرعة حصلت على شهادة خلو من أنفلونزا الطيور

قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، إنَّ الأراضي الحديثة التي تصل لـ3.3 مليون فدان جميعها تعمل بأنظمة الري الحديثة، مطالبا الجميع بالتحويل للنظام الحديث لأن الأرض لا يناسبها إلا الري الحديث، شارحًا أنَّ الفدان بالري في الغمر يستهلك 6 آلاف متر مياه، ولكن الري بالتنقيط يستهلك 3.5 ألف متر مياه.

وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببررنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنَّ أنظمة الري الحديث لا علاقة لها بأزمة سد النهضة بدليل أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير نظم الري منذ فترة كبيرة، مشيرًا إلى أهمية وجود إجراءات استباقية لتوفير الأمن الغذائي وعدم انتظار التعرض لمشكلة.

وتابع القصير أنه مه توسع الرقعة الزراعية والنمو الزراعي كان يجب اللجوء لأساليب جديدة حتى بدون مشكلة سد النهضة، لأنه أكثر من 2 مليون فدان جاري العمل على إضافتهم للرقعة الزراعية ويجب اللجوء لأساليب ري أخرى، ولابد من الدولة تحقيق الأمن الغذائي وإستخدام الفرص المتاحة.

وأشار القصير إلى أنَّ أنفلونزا الطيور ظهرت في مصر من 2006 ومصر مكتفية ذاتيًا في إنتاج الدواجن، ولكن مصر لا تصدر الدواجن خصوصا أنَّه يجب الحصول على موافقة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان بأننا منطقة خالية من أنفلونزا الطيور.

وتابع: "وزارة الزراعة تعمل على هذا الملف منذ فترة، والمنظمة اختارت 14 مزرعة في مواقع مختلفة في الإسماعيلية والبحرية والمنيا، وأرسلت الدراسات والإجراءات التتبعية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنذ يومين حصلت مصر على موافقة المنظمة بأن الـ14 موقعا مناطق خالية من أنفلونزا الطيور".

واستكمل: "هذا هو القرار الذي يفتح الفرص للتصديري وتدفع المنشآت الأخرى المماثلة لتقديم طلبات للمنظمة، وكل هذا يزيد العملة الأجنبية والاستثمارات، خاصة أن الاستثمارات في هذا القطاع تفوق المليارات".