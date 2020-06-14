فيديو.. وزير الزراعة: التحول للري الحديث مشروع قومي تتبناه الدولة

قال السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي إن الدولة تعمل منذ فترة كبيرة في ملف المياه، ومحطات معالجة وإعادة تدوير المياه تخلق وتوفر قدر كبير من المياه، بالإضافة للتوسع في الصوب الزراعية تقلل من كميات المياه وتنتج إنتاجية تفوق من 4 لـ6 مرات من الإنتاج العادي بالإضافة لتطوير نظم الري التي توفر عمالة وأسمدة وإنتاجية عالية وتمكن من القدرة على الزراعة في أي وقت.

وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببررنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن وزارة الزراعة لجأت لزراعات النظم الحديثة التي توفر المياه، بالإضافة لاستنباط أصناف جديدة مبكرة النمو للتغلب على مشكلة المياه، لافتا إلى أن الدولة المصرية لها توجيهات عليا بتطوير نظم الري في الدلتا والأراضي القديمة بآليات، بحيث يتم التحول للري الحديث.

وكشف القصير أن رئيس الوزراء وجه بضرورة التنسيق مع البنوك في سبيل تقديم تمويل بفوائد ميسرة للمزارعين وبضمانات لاتذكر لتشجيعهم ورفع إستخدام كفاءة المياه وتقديم تمويل ميسر لمساعدتهم، مؤكدا على أنه لابد أن يتم وضع خطة ولابد أن يتم التحول لنظم الري الحديثة ولابد أن تكون هناك حوافز لدفع التحول للري الحديث، ولابد التحول خصوصا وأن المشروع ناجح.

وأشار القصير إلى أن وزارة الري وضعت خطة لزراعة الأرز بالتنسيق مع وزير الري حتى لايتم التوسع به وهو يستهلك مياه كبيرة، والموز أيضا الذي يستخدم الفدان أكثر 11 ألف متر مياه، ولابد وجود آليات للتحول للري الحديث والدولة متبنية هذا المشروع.