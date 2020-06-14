انطلاق المنتدى البيئي الدولي الرابع لجامعة طنطا الأحد

تنظم جامعة طنطا المنتدى الدولي الرابع تحت عنوان "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة"، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، وذلك يومي 21 و22 من الشهر الجاري عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وأكد "سبع" أن المؤتمر جاء انطلاقًا من دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتزامها بتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، بما يتسق مع المعايير القياسية العالمية للحفاظ على البيئة، وإحساسها الدائم بمسئوليتها تجاه حل المشكلات البيئية، ودراسة المخاطر والآثار السلبية على البيئة.

وأكد الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المنتدى، أن المنتدى تضمن 17 محورًا لمناقشة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية الخاصة بالتنمية المستدامة، ومنها التلوث البيئي، واستدامة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، الصحة العامة والمخاطر البيئية، والطاقة الخضراء والمدن الذكية، والنانو تكنولوجي وتطبيقاتها، والاستخدام الرشيد للأدوية واقتصاديات الدواء، والتغيرات المناخية وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، وإدارة المخلفات، وغيرها.