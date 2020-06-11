جامعة طنطا عن "بيع الأبحاث": تجار الأزمات والورقة البحثية بـ150 جنيها

علق الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا، على واقعة نصب صاحب مكتبة في سبرباي، على عدد من طلاب كلية الآداب، جامعة طنطا، بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، مقابل عمل الأبحاث، ثم هرب، موضحًا أن المتاجرة بالأبحاث المطلوبة، تثير لعاب تجار الأزمات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري".

وأضاف "مبارك"، أن جامعة طنطا تعد خامس أقدم جامعة على مستوى بها 130 ألف طالب، منهم 26 ألف طالب فرق نهائية، و104 ألف الباقون هم الذين طلب منهم أبحاث، فبيع الأبحاث لقمة سهلة، يجنى من خلفها ملايين الجنيهات، موضحًا أن بعض تجار الأزمات يبيعون الورقة البحثية بـ150 جنيها، للمادة الواحدة من أصل 6 مواد، على 104 ألف طالب بالجامعة.

وتابع: "لو 50% من الـ104 ألف طالب لجأ لبائعي الأبحاث سيجنون.. 45 مليون جنيه، وهذا رقم يثير لعاب تجار الأزمات"، مناشدًا التهرب الضريبي، بملاحقة تجار الأزمات وردعهم، مشددا على أن التعلم يهدف إلى اكتساب مهارة وليس تلقين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط صاحب مكتبه في سبرباي، نصب على عدد من طلاب كلية الآداب، جامعة طنطا، بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل عمل الأبحاث، ثم هرب.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا بتجمع عدد من الطلاب أمام مكتبه، قام بالنصب عليهم بالاستيلاء على أموال منهم مقابل عمل الأبحاث الخاصة بامتحانات نهاية العام.

وتبين أن صاحب المكتبة يدعي "ا. ا"، قام بعمل حملة دعائية علي مواقع التواصل الاجتماعي، يعلن فيها عن قيامه بعمل وكتابة الابحاث الجامعية للطلبة مقابل مبالغ مالية علي أن يتم الدفع مقدما من جانب الطلبة، ثم فوجئوا باختفاؤه لعدة أيام ومعه الموظفين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.