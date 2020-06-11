جامعة طنطا تنهي استعدادتها لامتحانات الفرق النهائية

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، استعدادات الجامعة برئاسة الدكتور مجدي سبع، لامتحانات نهاية العام الدراسي للفِرق النهائية بجميع الكليات.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب مع عمداء الكليات، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حيث جرى التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لوقاية الطلاب والعاملين بالجامعة من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.

وأضاف مبارك أنه جرى الاتفاق على مراعاة عدة إجراءات قبل إعلان جداول الامتحانات، منها تجنب وجود طلاب أكثر من كلية داخل المجمع الطبي أو مجمع الكليات بسبرباي، مشيرًا إلى أنه في حالة الاضطرار لذلك، يجب الالتزام بفارق توقيت لا يقل عن ساعة قبل بدء الامتحان في كلية وأخرى.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية تقتضي الالتزام بتوفير مساحة لا تقل عن 4 أمتار لكل طالب، وعدم دخول الطلاب اللجان الامتحانية دون "كمامات"، بالإضافة إلى توفير كاشف درجة الحرارة والمواد المطهرة في مداخل اللجان.