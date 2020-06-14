إزالة 3 تعديات وتلقي 16 طلب تصالح فى مخالفات البناء بدمياط

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط، اليوم، حملة إزالة حالة لثلاث تعديات على أراض زراعية، فيما تلقت 16 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء.

وبلغت عدد حالات الإزالات للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء 620 حالة، في حين تلقت أجهزة المحافظة 64 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء، منذ منتصف مارس الماضي حتى الآن.

وأوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار كافة الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة للتصدى لكافة حالات التعديات ومخالفات البناء، تزامنًا مع اتخاذ الدولة خطواتٍ عدة لمجابهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.