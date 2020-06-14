ضبط 4 صدر ضدهم أحكام في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، من ضبط 4 متهمين هاربين من أحكام جنائية، في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة، خلال أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2014.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بمركز شرطة العدوة، تفيد تواجد 4 متهمين هاربين من أحكام قضائية في القضية رقم 300 لسنة 2014 جنايات العدوة، والمعروفة بـ"اقتحام مركز الشرطة".

وشكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث المركز، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وهم: "ع ع م"، 41 عامًا، ومحكوم عليه بخمس سنوات، و"م ح م"، 40 عامًا، ومحكوم عليه بخمس سنوات، "م ج ر"، 46 عامًا، ومحكوم عليه بسبع سنوات، و"ح ر م"، ومحكوم عليه بالسجن 15 سنة.