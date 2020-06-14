لو بتبيع حاجتك على النت.. نصائح لتجنب استغلال العملاء والتعرض للنصب

مع زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الفترات الأخيرة، لجأ الكثيرين إلى استغلالها كمنصة لتسويق المنتجات الخاصة بهم، بالإضافة إلى استقبال طلبات المنتجات والاتفاق على موعد تسليمها من خلالها، ومع تفشي فيروس كورونا، ازداد ذلك الاستخدام، وتستعرض "الوطن" نصائح للبائعين عبر الإنترنت، لتجنب التعرض للنصب، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

- اعلم مع من تتعامل، وتأكد من اإسم الطرف الآخر وعنوان الشارع الذي يتواجد فيه ورقم تليفونه.

- تجاهل رسائل البريد الإلكتروني التي تتلقاها دون أن تطلبها والتي تطلب منك سداد أموال معينة أو الإفصاح عن أرقام بطاقتك الائتمانية أو حسابك المصرفي أو معلومات أخرى شخصية.

- لا تقبل قيام المشتري المحتمل بإرسال شيك لك تزيد قيمته عن سعر الشراء، مهما كان العرض مغرياً ومهما كانت القصة مقنعة، وقم بإنهاء التعامل فورا إذا أصر شخص ما على أن تقوم أنت بإرسال الباقي إليه.

- لا تنساق وراء خدع السداد بشيكات تزيد قيمتها عن مستحقاتك.

- تجنب قبول أي طلبات يدعى مرسلوها أنهم أجانب يطلبون منك مساعدتهم في تحويل أموالهم من خلال حسابك المصرفي.