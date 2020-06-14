أشرف زكي عن شائعات وفاة الفنانين: "فيه ناس غاوية شر"

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه في المنزل منذ 10 أيام بعدما أجرى جراحة تركيب دعامتين في القصر العيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "بالنسبة للشائعات، فهي قدرنا كل شوية بيصطادوا فنان من النجوم بتوعنا ويطلع شائعة وينشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إحنا تقريبًا قاعدين عشان ننفي بس".

وتابع: "أتمنى إن الناس تتقي ربنا والشائعات شيء مؤلم، وفي ناس غاوية الشر، وإحنا عندنا النقابة عندنا بالمرصاد وعلى طول إحنا على تواصل مع الإعلاميين والصحفيين ومش بينزلوا خبر إلا بعد التأكد مننا حتى لو اتأخر شوية عشان نبقى متأكدين بنسبة 100%".

وواصل: "الفترة الماضية كانت عصيبة فقدنا العديد من الزملاء، وبالأمس فقدت صديق عمري، دكتور حسين العزبي، وهو ساحر الصورة، ومن أهم الفنانين التشكيليين في مصر، والفنان الكبير محمود مسعود".