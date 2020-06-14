الثلاثاء.. اجتماع لـ"الأعلى للإعلام" لمناقشة التراخيص والشكاوى

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020 بقاعة الاجتماعات بالمجلس.

وقال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس، إنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير لجنة الدراما بشأن دراما رمضان، وما تم بشأن تلقي تراخيص الصحف والقنوات والمواقع وتوصيات لجنة الشكاوى في تحقيقاتها خلاب الأيام الماضية.

وكان قد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا اليوم قال فيه: "مثل اليوم بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلو ناديي الأهلي والزمالك للتحقيق عبر جلستين استغرقتا خمس ساعات".

وقد تعهد الناديان خلال التحقيقات بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس فيما يتم تقديمه من محتوى عبر صحف وقنوات ومواقع الناديين.

وأعرب الطرفان عن احترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره وتعهدا بالالتزام الفوري بوقف أي تجاوزات اعتبارا من اليوم.

وقرر المجلس إلزام كل من الناديين بإزالة المحتوى المخالف وقرر استمرار لجان الرصد في متابعة ما يصدر عن صحف وقنوات ومواقع الناديين، وفي حالة المخالفة مرة أخرى فإن إلغاء تراخيص الوسائل المخالفة سيكون هو السبيل لمواجهة محاولة إثارة الفتنة وعدم الالتزام بالقيم والأخلاقيات والمهنية.