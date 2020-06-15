حظك اليوم الإثنين 15-6-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الميزان الوسطية في كل شيء، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

من المناسب اليوم أن تهتم بتقريب وجهات النظر مع من حولك ومع شركاء العمل وحاول أن تكون مرنا مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يشوشك.. حاول أن تتغلب على انفعالاتك الداخلية ولا تنسَ حق الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.