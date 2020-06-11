حظك اليوم الخميس 11-6-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن امرأة برج الميزان أنّها لا تهتمّ إلّا بمظهرها وحده فتهمل جوانب حياتها الأخرى.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك لتعيد تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تنشغل اليوم بأمور عالقة وتستطيع أن تنظم أفكارك وتؤثر فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان حورية فرغلي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أكتوبر.