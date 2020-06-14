الإسكان تبحث توفير منافذ بيع العدادات مسبقة الدفع في المدن الجديدة

كلف عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم، بضرورة فحص ومراجعة جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، والتأكد من استدامة خدمة مياه الشرب خلال موسم الصيف، وتركيب عدادات مسبقة الدفع لكل وحدة سكنية، من أجل المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمواطنين، وإتاحة منفذ لبيع عدادت المياه مُسبقة الدفع بأجهزة المدن الجديدة.

وناقش ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، خطط الشركات التابعة في تفعيل سائل الدفع الالكتروني لتسهيل سداد الفواتير والتيسير على المواطنين، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، ومراجعة خطط التشغيل والصيانة وعمليات إحلال وتجديد الشبكات وتأهيل المحطات للحصول علي شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM.