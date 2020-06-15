بحثا عن وصفات تخسيس ومناعة.. محلات العطارة تنشط بسبب كورونا

ما بين زبائن من النساء يبحثن عن وصفات للتخسيس، ورجال يبحثون عن أعشاب لتقوية المناعة، نشطت أزمة كورونا حركة البيع في محلات العطاره بالمنيا.

بحسب عمرو محمود، عطار فإن نسبة مبيعات بعض الأعشاب التي يعتقد البعض أنها تساعد في التخسيس وخسارة الوزن، ارتفعت بشكل ملحوظ، فعلى سبيل المثال زادت مبيعات الزنجبيل والقرفة وخل التفاح وورق النعناع والشاي الأخضر الذي يؤكد بعض الزبائن أنه يساعد في انخفاض وزن الجسم لكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى الإصابة بالاسهال والتوتر الشديد.

وأضاف أن معظم الزبائن الذين يطلبون أعشاب خاصة بالتخسيس هم من النساء والفتيات وعدد قليل جدا من الرجال والشباب، لافتا أنه طوال أيام العام يكون هناك طلب على أعشاب معروفة بأنها تساعد على التخسيس لكن بعد شهر من ظهور أزمة فيروس كورونا زاد الطلب بشكل لافت للنظر.

وأوضح العطار أن مبيعات المنظفات بكل أنواعها زادت أيضا بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن بعض محلات العطارة تبيع صابون سائل يستخدم في غسل الأواني وأدوات المطبخ والطهي، وقد ارتفعت المبيعات بنسب كبيرة، كما أن نسبة مبيعات الكلور أصبحت هي الأكثر رواجا داخل جميع المحلات التي تبيع منظفات.

وقال محمد علي موظف إن هناك إقبال علي محلات العطارة لشراء الأعشاب التي يقال عنها إنها تقوي المناعة خاصة وأن هناك شكاوى من نقص أدوية المناعة والفتيامينات بالصيدليات حتى أن وجدت فأن أسعارها تكون مرتفعة ومعظم البسطاء لا يستطيعون شرائها لهم ولأبنائهم لذا فأنهم يعتمدون على شراء أعشاب من محلات عطارة بأسعار ضئيلة معروف أنها تقوي المناعة وهي من الواصفات الشعبية التي تستخدم على مدار العام، خاصة في القرى والعزب والنجوع التي تعتمد على الوصفات الشعبية أكثر من الأدوية العلاجية إذ يرون إن الأعشاب الطبيعية أمنة وفعاله ولاتتسبب في حدوث أضرار جانبيه ومنها علي سبيل المثال، الثوم ويستخدم منذ عهد المصريين القدامى، للوقاية من الأنفلونزا والأمراض التنفسية وهو مضاد للجراثيم والفيروسات والفطريات والطفيليات.