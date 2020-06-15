خطوات ومواعيد تسليم 630 شقة "سكن مصر" في دمياط الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان، عن بدء تسليم 630 وحدة "سكن مصر" المرحلة الأولى بمدينة دمياط الجديدة.

وقال محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه جارى تسليم وحدات العمارة رقم 1 يوم الأحد 14/6/2020، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 2، غداً الإثنين 15/6/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء، 16/6/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 17/6/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 18/6/2020 لمن تخلف عن الاستلام فى الأيام السابقة.

وذكر المهندس محمد رجب، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 21/6/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الاثنين 22/6/2020، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 23/6/2020، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأربعاء 24/6/2020.

وتم تخصيص يوم الخميس 25/6/2020 لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الأحد 28/6/2020، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الاثنين 29/6/2020، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 1/7/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 2/7/2020 لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 5/7/2020، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الاثنين 6/7/2020، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الثلاثاء 7/7/2020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الأربعاء 8/7/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 9/7/2020 لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 16، يوم الأحد 12/7/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الاثنين 13/7/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الثلاثاء 14/7/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الأربعاء 15/7/2020، وتخصيص يوم الخميس 16/7/2020 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال المهندس محمد رجب: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 20، يوم الأحد 19/7/2020، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الاثنين 20/7/2020، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الثلاثاء 21/7/2020، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الأربعاء 22/7/2020، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 24، يوم الأحد 26/7/2020، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الاثنين 27/7/2020، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الثلاثاء 28/7/2020، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الأربعاء 29/7/2020، وتم تخصيص يومي الأحد 9/8/2020 والاثنين 10/8/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه على الفائزين بالوحدات بهذه العمارات التوجه لبنك "التعمير والإسكان" فرع " دمياط الجديدة "، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز "بخطاب البنك" الموجه للجهاز لتسليم الوحدة، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.