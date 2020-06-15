ممرض بقها يتطوع لإيصال مولودة إلى حضانة خارج المستشفى بنفسه

في لفتة إنسانية تطوع الممرض أحمد ناصر، أحد أفراد الطاقم الطبي بمستشفى قها لحضور ولادة قيصرية واستقبال المولودة ثم تطوع بإيصاله لحضانة بنها التعليمي في عربة الإسعاف بواقياته الشخصية.

كما تواصل بشكل مستمر لمتابعة حالة المولودة أول بأول والتي أصبحت الآن بصحة جيدة وحالتها مستقرة وتستعد للخروج.

ووجهت المستشفى في بيان لها، اليوم، التحية إلى الممرض واصفا إياها بأنه قصة من قصص البطولة والتضحية أنه من أشطر تمريض الحضانات علم ومهارة وكفاءة والأهم هو الضمير النقي وسرعة الاستجابة لأي طارئ.

كما وجهت المستشفى التحية محمد مصطفى فني الأجهزة الطبية المتميز والمتواجد دوما في قلب الحدث وفي غرفة العمليات وفي العناية وفي كل مكان لضبط الأجهزة وصلاحها أن حدث عطل والتأكد دوما من جاهزيتها وعملها بكفاءة.

وأوضح البيان أنه شخص هادئ مخلص في عمله لا تحتاج إلى أن تلفت نظره لشيء تجد كل الأمور جاهزة وعلى أكمل وجه وفي صمت.

واختتم البيان: "هؤلاء هم المكسب الحقيقي في تلك الأزمة كفاءات بأقل الإمكانيات ودون الحاجة لأي دعم خارجي يحافظون على سير العمل وعدم تعطله".