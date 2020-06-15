مليون و400 ألف جنيه صافي مبيعات إصدارات الأعلى للشؤون الإسلامية
02:10 ص | الإثنين 15 يونيو 2020
أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حصيلة مبيعات كتبه لهذا العام المالي وتقدر بمليون وأربعمائة ألف جنيه صافي مبيعات.
وقال المجلس، في بيان له: "في ضوء اهتمام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال إصداراته العلمية والتثقيفية، حقق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مليون وأربعمائة ألف جنيه من صافي مبيعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال العام المالي 2019 / 2020م بزيادة نحو خمسين ألف جنيه تقدر بنحو 3% عن العام المالي السابق".
علمًا بأن أكثر الكتب مبيعًا هي:
- الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
- فقه الدولة وفقه الجماعة
- بناة وهدامون
- مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة
- الفهم المقاصدي للسنة النبوية
- ضلالات الإرهابيين وتفنيدها
- فقه النوازل (كورونا المستجد أنموذجًا)
- مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة