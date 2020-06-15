6 حالات وفاة جديدة بكورونا بين الأطباء اليوم.. والحصيلة ترتفع إلى 66

نعى الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، شهيد جديد بفيروس كورونا، الدكتور علي حسن العربي استشاري الكبد بمستشفى الساحل.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات بالنقابة إلى 66 بين أعضاء النقابة المتوفين إثر إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات صحفية، إن تضحيات الفرق الطبية ما زالت مستمرة، مؤكدا على أن الأطقم الطبية هي البطل الحقيقي في أزمة مواجهة فيروس كورونا.

وكان قد نعى في وقت سابق اليوم، الدكتور محمد عبدالعليم أستاذ التشريح طب طنطا، والدكتورة إيمان إبراهيم الواسطي ببني سويف، والدكتور مدحت عطالله أخصائي الشيخوخة، والدكتور أميل فوزي أخصائي الجراحة بمستشفى أبشواي بالفيوم.