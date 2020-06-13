السودان: تسجيل 149 إصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة

أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، و20 وفاة، 7 منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 138 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أمس الجمعة، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 67 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 297 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 6879 حالة، والوفيات إلى 433، والمتعافين إلى 2416 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.