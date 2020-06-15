لأطباء الأسنان.. هذه البيانات مطلوبة حال الاشتباه في الإصابة بكورونا

قال الدكتور محمد علاء، المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، إن مبادرة "إطمن إحنا في ضهرك"، لسرعة التواصل، مع مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأكد علاء، أن المبادرة ضمن الإجراءات التي تنفذها لجنة إدارة الأزمات، بالنقابة، بخصوص حالات اشتباه أو إيجابي كورونا.

وأشار علاء إلى أنه يجب أن يملأ تلك البيانات لسهولة مساعدتها كالتالي:

- الاسم رباعي للمشتبه في إصابته

- النقابة الفرعية التابع لها الطبيب.

- رقم القيد

رقم البطاقة الشخصية

- رقم التليفون

- محل العمل

- صورة البطاقة

-صورة الكارنيه

- وصف الأعراض وتاريخ الإصابة

- الأدوية التي تناولها المريض

-هل تم عمل مسحة من عدمه؟

- صورة جواب المسحة موضح فيه المكان والتاريخ؟