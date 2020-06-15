محافظ البحر الأحمر: رفع نسبة إشغال الفنادق إلى 50% حقق نجاحا كبيرا

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الاستعدادات لعودة السياحة مرة أخرى بدأت من الأسبوع الأخير من شهر رمضان وأنه عقد اجتماع مع وزير السياحة وعدد من المستثمرين وكان هناك اتجاهين بعودة السياحة، الأول بعودة السياحة تدريجياً بنسبة 25% من الإشغال ما بعد عيد الفطر وتقتصر على المصريين بضوابط معينة وصارمة وتتقدم هذه الفنادق بضوابط يتم اعتمادها وتدخل ضمن المنظومة وكانت هذه على سبيل التجربة وتقييمها وإذا نجحت يتم الرفع إلى نسبة 50% من الإشغال وأيضاً يكون للمصريين.

وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن كل هذا كان بمثابة اختبار لإعادة عملية التشغيل لأن عملية الإغلاق الكامل للفندق وإعادة تشغيله تتطلب الكثير من الأشياء وخاصة لأن المطلوب خلال الفترة القادمة أن يعمل بأسلوب معين يتماشى مع الوضع الخاص بالإجراءات الاحترازية ونجحنا في تجربة الـ25% وتم العمل خلال فترة العيد وحققت نجاح بنسبة 100%.

وأكد، أنه لم يكن هناك إصابات وكل فندق يكون به عيادة خاصة به وهناك شكل معين لتقديم الوجبات وأسلوب معين على الشواطئ والتعقيم وقياس درجات الحرارة بالنسبة للنزلاء صباحاً ومساء، وأمور معينة تم إتباعها، كما تم اعتماد حوال 61 فندقا حتى الآن، وتم رفع نسبة التشغيل إلى 50% وحققت أيضاً نجاح بنسبة 100%.