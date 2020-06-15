شفاء 46 حالة من مصابي كورونا وخروجهم من مستشفيات البحر الأحمر

كشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن شفاء 46 حالة من مصابي مرضى كورونا بمستشفيات العزل بالبحر الأحمر منذ تخصيص 6 مستشفيات للعزل منذ بداية شهر مايو السابق وذلك بعد تأكيد عمل مسحتين متتاليتين وأظهرت النتائج سلبيتهم.

وأكد مرعي في حديثه لـ"الوطن"، صباح اليوم الاثنين، على أن جيمع الأطقم الطبية بمستشفى مدن البحر الأحمر تقوم بدورها على أكمل وجه لعلاج مصابي كورونا مشيرا إلى فرق طبية وإدارية من الإدارات الصحية والطب الوقائى تقوم بتوزيع أدوية على مصابي كورونا والمخالطين لهم بمنازل البحر الأحمر.

وأشار مرعي إلى استغلال خروج عدد من الحالات التي ثبتت سلبياتها من مستشفي العزل بالغردقة لإنشاء شبكة غاز بقسم العزل بالتنسيق مع وزارة الصحة لتجهيز عدد من الغرف كعناية مركزة للحالات الحرجة والتي يتم إحالتها إلى مستشفيات خارج المحافظة لتوفير المشقة والتعب على مواطني البحر الأحمر.