مدير مستشفى حميات الأقصر عن التجمع بزفاف أخيه: فرحنا بالعريس ومشينا

علق الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى حميات الأقصر، على مشاركته في حفل زفاف شقيقه، الذي شهد تجمعا كبيرا.

وقال الرملي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "الفرح لم يتجاوز إلا دقائق، والمشهد كان أمام محل الكوافير ولم يتجاوز عدد المشاركين الـ30 فردا جميعهم من عائلة واحدة".

وأضاف، أنه لا يصح أن يكون أحد أعضاء الجيش الأبيض ويعلم مدى خطورة التجمعات بالإضافة إلى أنه ينصح الجميع بالابتعاد عن التجمعات، وعليه فلا يمكن أن يشارك بها: "مينفعش إننا ننصح الناس بعدم التجمع ونقيم نحن التجمعات، إحنا فرحنا شوية بالعريس وكل واحد خد عربيته ومشي".

وأشار إلى أن الجميع كان يتبع التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى أنهم لم يوجهوا الدعوة لأحد: "إحنا من عائلة كبيرة ولم نقم بدعوة الناس والجميع تفاجئ بالفرح".

وفي سياق آخر وجه مدير مستشفى حميات الأقصر، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على دعمه للمستشفى بأجهزة معملية وكهربائية، فضلاً عن التواصل اليومي للاطمئنان على حالة المرضى.