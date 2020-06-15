الصحفيين تصرف "معاش النقابة" لأعضائها اليوم وغدا

قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنّه اليوم وغدا يجري صرف معاش النقابة للزملاء الذين أحيلوا على المعاش، من مكتب بريد النقابة.

وطالب شبانة، في بيان عنه، بالالتزام بالموعد لمن يرغب أو الانتظار لحين فتح البريد مرة أخرى، بداية من 21 يونيو، خاصة وأنّه أعلن فتح مكتب البريد خصيصا بمقر النقابة يومي 9 و10 يونيو في الأسبوع الماضي لصرف معاشات التأمينات.

وتابع شبانة: "مع الوضع في الاعتبار أنّه بالاتفاق مع الزميل حماد الرمحي مقرر لجنة المعاشات، سيتم إعادة أقساط السلف بداية من هذا الشهر ولـ3 أشهر مقبلة كباقي الزملاء، ويمكن للزملاء الذين يتحصلون على المعاش من البريد استرداد قيمة قسط السلف لهذا الشهر من خزينة النقابة".