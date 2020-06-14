تعقيم قطارات السكة الحديد والمترو للوقاية من كورونا

نفذت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، حملات واسعة لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، مع الاستمرار في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ القطارات العاملة والبالغ عددها 664 قطارا، جرى تعقيمها قبل إنطلاق الرحلات على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوفير الحماية والسلامة للركاب والعاملين، موضحا أنّ هناك رقابة صارمة على مداخل المحطات لمنع دخول أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية.

ولفت إلى أنّ هناك غرامات فورية على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة الطبية في المواصلات العامة.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أنّ هناك حالة من الانضباط داخل قطارات السكة الحديد، لعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطارات، مؤكدا أنّ مشروعات تحديث منظومة السكة الحديد تسير بصورة منتظمة.

ومن جانبه، قال المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إنّ حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو منتظمة ولا يوجد لدينا أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، لافتا إلى أنّ جميع الركاب ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية للأسبوع الثالث على التوالي للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والقطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو تخضع لعمليات تعقيم وتطهير يوميا قبل انطلاق الرحلات.

وأوضح الفضالي، لـ"الوطن"، أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيرا إلى أنّ الشركة تعمل على تنفيذ حملات التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات بصورة شبه يومية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.