49 إصابة جديدة بكورونا في الصين.. بينها 39 حالة محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 49 إصابة جديدة، بينها 39 حالة محلية و10 حالات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين لـ83181 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنّ حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع 36 في بكين و3 حالات في مقاطعة خبي، فيما خرج مريض واحد أمس من المستشفى بعد تعافيه، ليصل إجمالي المتعافين لـ78370 شخصا.

وأضافت أنّه تم حتى أمس تسجيل إجمالي 1837 حالة وافدة من الخارج، خرج منها 1745 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، فيما ما يزال 3852 مخالطا للمرضى تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 392 شخصا من الملاحظة أمس.

وأوضحت أنّه حتى أمس جرى تسجيل 18 حالة جديدة دون أعراض، بينها 11 حالة وافدة من الخارج، وأنّ إجمالي 112 حالة دون أعراض، بينها 62 حالة وافدة، ما تزال تحت الملاحظة الطبية.

وحتى نهاية يوم أمس، جرى تسجيل 1109 حالات إصابة بالفيروس، بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و443 حالة في تايوان بما فيها 7 وفيات، فيما خرج 1067 مريضا في هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و431 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.

في سياق متصل، أجرت بكين حتى نهاية يوم أمس اختبارات الحمض النووي لـ 76499 شخصا، وجاءت نتيجة اختبار 59 شخصا إيجابية لفيروس كورونا الجديد.

وذكرت لجنة الصحة ببلدية بكين، في مؤتمر صحفي اليوم، أنّ المدينة سجلت 36 حالة إصابة محلية مؤكدة جديدة بكوفيد-19 و6 حالات جديدة دون أعراض يوم أمس.