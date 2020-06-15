التعليم بشمال سيناء تنهي استعدادات امتحانات الثانوية العامة

أنهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء كافة الاستعدادات لاستقبال الملاحظين على امتحانات الثانوية العامة بجميع إدارات المحافظة.

وقال حمزة رضوان وكيل المديرية، إنه تم التنسيق مع مجالس المدن لتجهيز جميع الاستراحات من حيث إيصال الخدمات التي تتعلق بمياه الشرب والكهرباء والأغطية والمراتب والمراوح.

وأضاف رضوان، أن جميع التجهيزات تمت على مستوى عالى وبالتنسيق مع قوات الشرطة لتأمين الاستراحات واللجان وتذليل جميع العقبات.

بدوره، قال عبدالعزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن عدد الطلبة المقرر آدائهم الامتحانات 2944 طالبا، تم توزيعهم على 14 لجنة.

وأشار إلى أن اللجان تشمل مناطق العريش وبئر العبد والشيخ زويد، بواقع 6 لجان في مدينة العريش، و5 لجان في نطاق مركز بئر العبد، و3 لجان في مدينة الشيخ زويد.