"أبو سعدة": ميليشيات الوفاق تنتهك المواثيق الدولية بالاعتداء على العمال المصريين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء قيام قوات تابعة لحكومة الوفاق الإخوانية في ليبيا، بالقبض على عمال مصريين بترهونة.

وقالت المنظمة في بيان: "جرى تداول مقطع فيديو يظهر قيام مليشيات الوفاق، باعتقال عشرات من العمال المصريين في مدينة ترهونة الليبية، واعتدت عليهم بتهمة دعم الجيش الليبي، والعمل في صفوفه، وتضمن الفيديو مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وإهانة تعرض لها العمال المصريين بعد اعتقالهم، حيث جرى إجبارهم على الوقوف تحت أشعة الشمس حفاة وعلى قدم واحدة ورفع أيديهم إلى الأعلى، كما أجبروا على ترديد هتافات وإشادة بمدينة مصراتة".

وتابعت المنظمة: "وإيمانا من المنظمة بحق المتهم في المحاكمة العادلة والمنصفة، فإنها تطالب حكومة الوفاق الليبية، بضمان الحقوق القانونية للعمال المصريين، في إطار الالتزام بالقواعد الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي نص في متن مادته الـ14، على أن “الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون".

وطالبت المنظمة، حكومة الوفاق، بالقبض على مرتكبي واقعة تعذيب العمال المصريين، والتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة طبقا لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وناشدت المنظمة، وزارة الخارجية المصرية، بسرعة التدخل ومخاطبة حكومة الوفاق الليبية، للإفراج الفوري عن العمال المصريين، وعدم تعرضهم لأي اعتداءات بدنية أو نفسية، وذلك إعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكد الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضرورة الإفراج عن العمال المصريين، وعدم قيام مليشيات الوفاق، بالاعتداء عليهم، وضمان سلامتهم البدنية والنفسية وذلك عملا بالمادة (16) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، وأفراد أسرهم التي اعتمدت بقرارالجمعية العامة رقم 45 لسنه 1990.

وطالب "أبو سعدة" حكومة الوفاق، بالعمل على حماية العمال المصريين، حرصا على حق الحياة التي أولته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أهمية خاصة، وضمان اتصال المحبوسين بذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

وطالب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لجنة الأمم المتحدة، بأن تجري تحقيقا في هذه الانتهاكات التي تعرض لها المصريون والليبيون بعد انسحاب الجيش الليبي منها، وطالت الانتهاكات السكان والمواطنيين المصريين.