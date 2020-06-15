تحرير 187 محضرا في حملات تموينية وسحب 79 رخصة من سائقين بالمنوفية  

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بشن عدة حملات لضبط المخالفين وتشديد الإحكام وضبط الأسعار والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية والعامة ومستودعات البترول في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا حفاظاً على حقوق المواطنين، تم خلالها تحرير 187 محضرا تموينيا خلال يوم واحد، تنوع ما بين تحرير 59 محضر مخالفات مخابز، و128 محضر مخالفات أسواق.

جاءت الحملات في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، باستمرار شن الحملات التموينية لضبط المخالفين، وكذا الحملات المرورية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلن وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع ومحل بيع كمامات بمركز شبين الكوم لتصنيع وبيع الكمامات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وضبط 4500 كمامة و14متر قماش، كما تم تحرير 3 محاضر لأصحاب محال بقالة بمراكز الشهداء وأشمون والسادات لبيعهم السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 5 كراتين سجائر، فيما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية بمركز تلا لإدارته بدون ترخيص وضبط 5 أطنات دقيق فاخر، و2 طن أرز، و2 طن مكرونة ، بجانب تحرير محضر ضد صاحب مصنع أسمدة زراعية لإدارته بدون ترخيص وضبط 4 أطنان سماد سلفات، 1 طن يوريا، 150جركنا غير مدون عليها بيانات.

وفى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء السائقين والركاب الكمامات الطبية للحد من انتشار الفيروس، أكد مدير إدارة مرور المنوفية، بأنه تم سحب (79) رخصة قيادة لسائقي السيارات وذلك أمس الأحد، بإجمالى (964) رخصة قيادة بكافة الطرق بنطاق المحافظة منذ بدء تنفيذ القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، مؤكداً على استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس.