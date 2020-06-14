إصابة مدير العلاج الحر بـ"صحة المنوفية" بفيروس كورونا

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إصابة الدكتورة شيرين مسعد مدير العلاج الحر بالمديرية بفيروس كورونا المستجد وعزلها منزليا لتطبيق بروتوكول وزارة الصحة .

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الدكتورة شيرين مسعد شعرت ببعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنه يعمل الفحوصات الإكلينيكية والتحاليل والأشعة اللازمة تبين إصابتها بفيروس كورونا.

وتعد الدكتورة شيرين مسعد مدير العلاج الحر، هي القيادة الثالثة التي تصاب بفيروس كورونا بين العاملين بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، وكان أصيب من قبلها الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي، و الدكتور أحمد الهواري مدير مستشفي الشهداء المركزي وتماثلا للشفاء .