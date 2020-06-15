مياه المنوفية: عودة العمل بجميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة

كلف الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب الأستاذ عادل المليجي رئيس القطاع التجاري، اليوم، بالمرور على عدد من مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة تزامنا مع عودة العمل بجميع المراكز التابعة للشركة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا ومتابعة سير العمل وانتظامه ومتابعة تقديم أفضل خدمة للسادة المواطنين.

وقال نجيب، إنه بناءً على التوجهات العامة للدولة وتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة بضرورة اتخاذ كل التدابير الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد فإن الشركة حظرت الدخول إلى كل المباني التابعة لها بكل أنحاء المحافظة دون ارتداء الكمامة سواء للموظفين أو المواطنين مع تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي بمراكز خدمة العملاء وتوفير أجهزة قياس درجة الحرارة للوقاية من تداعيات الفيروس وتعليق ملصقات التوعية عن الفيروس.

وأكد الأستاذ عادل المليجي رئيس القطاع التجاري، أن جميع المراكز تبدأ عملها من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم كل الخدمات للسادة المواطنين والتي تتمثل في خدمة "تغيير بالانتفاع، استبدال عداد تالف أو مسروق، تبليغ القراءة، الفحص، غلق المياه بطلب، تصفية الاشتراك، تغيير النشاط، تحصيل الفواتير، استقبال الشكاوى الفنية والتجارية".

ووجه بضرورة التيسير على السادة العملاء وشدد على أهمية حسن التعامل وجودة الخدمات المقدمة، مضيفا تم المرور على إدارة العدادات مسبقة الدفع وعدد من الأفرع التجارية وإدارات خدمة العملاء.