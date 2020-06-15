استعجال تقرير الأدلة في مصرع طفل السلام حرقا داخل منزل أسرته

قررت النيابة استعجال تقرير الأدلة الجنائية في واقعة مصرع طفل في حريق مدمر داخل منزل أسرته في السلام، بعدما قالت الأسرة إن السبب في الوفاة هو عدم تمكنهم من إنقاذه بسبب تصاعد ألسنة اللهب وكثافة الدخان، وصرحت النيابة بدفن الطفل وتسليم جثمانه لأسرته.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان السلام، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردونا أمنيا في محيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده لباقي العقارات، ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق، ما أسفر عن وفاة طفل.