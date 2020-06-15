رئيس التحرير

محمود مسلم

استعجال تقرير الأدلة في مصرع طفل السلام حرقا داخل منزل أسرته

كتب:

محمد سيف
12:45 م | الإثنين 15 يونيو 2020
صورة أرشفية

صورة أرشفية

قررت النيابة استعجال تقرير الأدلة الجنائية في واقعة مصرع طفل في حريق مدمر داخل منزل أسرته في السلام، بعدما قالت الأسرة إن السبب في الوفاة هو عدم تمكنهم من إنقاذه بسبب تصاعد ألسنة اللهب وكثافة الدخان، وصرحت النيابة بدفن الطفل وتسليم جثمانه لأسرته.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان السلام، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردونا أمنيا في محيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده لباقي العقارات، ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق، ما أسفر عن وفاة طفل.