روجينا لـ"الوطن": صفعة أحمد زاهر لي في البرنس حقيقية

قالت الفنانة روجينا، إن الصفعة التي وجهها لها الفنان أحمد زاهر في بداية الحلقة الأخيرة من مسلسل البرنس كانت حقيقة.

وأوضحت روجينا لـ"الوطن" أن الصفعة التي تلقتها على وجهها من زاهر كانت قوية وحقيقة، وخرجت بهذه الصورة لكي يخرج المشهد في أفضل صورة.

تمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، قبل السحور مباشرة.

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.